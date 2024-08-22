Sırbistan'da Drina nehri'nde tekne faciası: 9 göçmen hayatını kaybetti

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, gece saatlerinde batan teknede şu ana kadar 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını, bir kişinin cansız bedeninin ise Bosna Hersek tarafında bulunduğunu açıkladı.

Dacic, tekneden sağ kurtulan 16 kişinin Suriye, 2 kişinin ise Mısır vatandaşı olduğunu belirtti. Ölen göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tekneden sağ kurtulan ve arasında kadınlar ile çocukların da bulunduğu 18 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.