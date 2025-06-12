Sırbistan’da enflasyon 11 ayın dibinde

Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan’da enflasyon 11 ayın dibinde

Mobilya ve ulaştırmadaki düşüş enflasyonu frenledi. Enerji fiyatları ise gerilemeye devam ediyor. Gıda kalemlerinde ise artış dikkat çekiyor.

Sırbistan’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 3,8’e gerileyerek son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Nisan ayında bu oran yüzde 4 olarak kaydedilmişti. Bu düşüş, özellikle mobilya, ev eşyaları ve ev bakım hizmetlerindeki fiyat artışlarının yavaşlamasından kaynaklandı.

Sırbistan İstatistik Ofisi verilerine göre, konut ve enerji kalemlerinde yüzde 3,3’lük artış yaşanırken, Nisan’daki oran yüzde 3,7 idi. Otel ve restoranlar yüzde 7,8 artarken, bir önceki ay bu oran yüzde 8,1 olmuştu. Ulaştırma alanında fiyatlar yüzde 3,4 oranında düştü. Bu kategoride en dikkat çekici gelişme, akaryakıt ve yağlayıcı fiyatlarında görülen yüzde 9,3’lük düşüş oldu.

Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar artmaya devam etti. Mayıs’ta bu kalemlerde yüzde 5,7’lik bir artış kaydedilirken, Nisan’da bu oran yüzde 5’ti. Haberleşme sektöründe de hafif bir artış görülerek oran yüzde 2’ye ulaştı.

Aylık bazda ise tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 0,2 ile sınırlı kaldı. Bu oran Nisan’da yüzde 0,3’tü.

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