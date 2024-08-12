Sırbistan'da zengin bir altın yatağı keşfedildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan'da zengin bir altın yatağı keşfedildi

Sırbistan'ın Rogozna Dağı civarında sondajın başlamasından yalnızca bir ay sonra zengin bir altın yatağı bulunduğu açıklandı.

Avustralyalı madencilik şirketi Strickland Metals, Sırbistan'ın güneyinde yürüttüğü Rogozna Projesi'nde önemli bir keşif yaptığını duyurdu. Şirket, 89,7 metre derinlikteki bir kuyuda ton başına 4 gramlık zengin bir altın konsantrasyonunun bulunduğunu açıkladı.

Avustralyalı Strickland Metals adlı şirket, Nisan ayında Sırbistan'daki Rogozna Altın Projesi'ni 37 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Bu yatağın yaklaşık 170 ton altın eşdeğerini sakladığı varsayılıyor.

Şirket, Temmuz ayında sondaja başladı ve ay sonunda altın yatağına eriştiklerini açıklandı.

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