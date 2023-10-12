Siren seslerini duyan İngiliz bakan sığınağa koştu. İsrail'de panik anları

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail’in Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile sığınağa koştu.

KAYNAK: İHA
Siren seslerini duyan İngiliz bakan sığınağa koştu. İsrail'de panik anları

Hamas saldırıları karşısında İngiltere’nin desteğini göstermek amacıyla İsrail’i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, korku dolu anlar yaşadı.

Cleverly’i güneydeki Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile yanındakilerle birlikte sığınağa koştu.

BAKAN VE YANINDAKİLERE BİR ŞEY OLMADI

Sirenlerin Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

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