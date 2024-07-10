Sirkeci Garı’nda açılan ‘Yüzyıllık Emanet’ sergisine yoğun ilgi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sirkeci Garı’nda açılan ‘Yüzyıllık Emanet’ sergisine yoğun ilgi

Sirkeci Garı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen askerlerin ve ailelerinin yazdığı 25 bin mektup, Kızılay arşivinden çıkarılarak ziyaretçilere sunuldu. Esaret ve vatan savunmasıyla geçen yaşam mücadelesini anlatan "Yüzyıllık Emanet" sergisi, ziyaretçilere dönemin ruhunu hissettirdi.

'Yüzyıllık Emanet’e akın

TRT ve Kızılay'ın iş birliğiyle hazırlanan "Yüzyıllık Emanet" sergisi, 100 yıl önce yaşanan Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi dünya tarihinin en yıkıcı savaşlarında esir düşen Türk askerlerinin yazdığı 25 bin adet mektubu Sirkeci Garı'nda ziyaretçilere sundu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mektuplar, özlemleri ve zorlu mücadeleleri anlatıyor. 25 bin mektup, vatanlarından uzakta esaret hayatı yaşayan askerlerin ailelerine, ailelerin de esir düşen yakınlarına ulaştırılması umuduyla yazılmış satırlardan oluşuyor.

Mektuplar, savaş hatıralarını anlatıyor. Sevdiklerine duydukları özlemden, esaretin zorlu şartlarına, savaşın insanlık dışı yüzünden, bir dost selamına duyulan hasrete kadar pek çok duyguyu taşıyan ve bir asırdır muhatapları tarafından okunmayı bekleyen mektuplar, "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi" ile gün yüzüne çıktı. Sergide, esir mektuplarının ve kartlarının yanı sıra, kamp şartlarını, esirlerin günlük yaşamını ve ürettikleri eserleri belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor. Sergi, 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi hakkında bilgi veren Betül Eke, "Muhafaza edilen 25 bin mektup sergileniyor. 1. Dünya Savaşı, Balkan Harbi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük savaşlardan geriye kalan esirler tarafından yazılmış 25 bin mektup var. Bunları burada ziyaretçilere sunuyoruz. TRT ve Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen bir sergi bu. Bu 25 bin mektup, hepsi dünyanın dört bir yanında esir düşmüş Türk askerlerimize ait. Ziyaretçiler Sirkeci Garı'na geldiklerinde kuş estorasyonu karşılıyor. İçeri girdiklerinde 3 farklı oda tasarladık: Dijital oda, yas odası ve belgesel odası. Yabancıların ilgisi çok yüksek. İngilizce ve Türkçe içerik olduğu için içerikler kolayca anlaşılabiliyor" dedi.

Sergiyi ziyaret eden Rabia Çalış, "Benim dedem Kore Gazisi olduğu için böyle tarihi notlar benim ilgimi çekmişti. Burayı da şefim önerdi, gelmişken bakalım dedi. İngilizce yazılanları okudum. Esirler, sevgililerine mektup yazmışlar, sonlarında da 'kendine iyi bak' şeklinde mektup yazmışlar. Duygulu ve güzel şeyler" ifadelerini kullandı.

Serpil Karahasan ise, "Dünde haberlerde izlerken gördüm. Buradan geçmem gerektiğini düşündüm. Açıkta olacağını düşünmedim, kapalı bir müzede sergileneceğini düşündüm. Beni çok duygulandıran bir durum. Bu vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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