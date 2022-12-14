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Şırnak Merkez SYDV 6 işçi alacak

Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:45
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Şırnak Merkez SYDV 6 işçi alacak

Şırnak Merkez SYDV 6 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut sakatlığı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli personel iş talep formu

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi

4 adet biyometrik fotoğraf

Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı

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