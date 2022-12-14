Şırnak Merkez SYDV 6 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Şırnak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut sakatlığı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sözleşmeli personel iş talep formu
Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi
4 adet biyometrik fotoğraf
Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri
Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı
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