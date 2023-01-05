Şırnak Uludere SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), eğitici personel olmak üzere geçici 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK,

2) GELİR GETİREN HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMIYOR OLMAK VE BAŞKA KURULUŞLARA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAK,

3) ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEN, FORMASYON ALMIŞ OLMASI ŞARTIYLA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİNDEN VEYA PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, SOSYOLOJİ, ÇOCUK GELİŞİMİ, SOSYAL HİZMET ALANLARINDAN LİSANS MEZUNU OLAN VE SOSYAL PROJELERDE TECRÜBE EDİNMİŞ VE 2021-2022 YILLARINDA KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINDA KPSSP3 PUAN TÜRÜNDEEN AZ 60 PUAN ALMIŞ OLMAK ŞARTI İLE BAŞVURU YAPILABİLECEKTİR.

4) ULUDERE İLÇESİNDE SON 6 AYDIR İKAMET EDİYOR OLMAK,

5) MEDENİ HAKLARINI KULLANMA EHLİYETİNE SAHİP OLMAK

6) GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGELİ VE MAZERETİ BULUNMAMAK.

7) GÖREVİN ÖZELLİĞİNE GÖRE EL BECERİSİNE YATKIN OLMAK BENZER İŞ TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK.

8) SEYAHAT ENGELİ BULUNMAMAK.

9) ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA SONUCUNDA ÇALIŞMASINA ENGEL BİR DURUMU BULUNMAMAK,(Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla tespit edilecektir.)

DİĞER HUSUSLAR

1) DİĞER TÜM ŞARTLARI TAŞIYOR OLMAKLA BİRLİKTE 3294 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN (İHTİYAÇ

SAHİBİ) OLANLAR ÖNCELİKLİ TERCİH EDİLECEKTİR.

2) ALINACAK PERSONELLER AİLE DESTEK MERKEZLERİNDE GÖREV ALACAKTIR.

*ULUDERE AİLE DESTEK MERKEZİ, "ŞENOBA AİLE DESTEK MERKEZİ HİLAL AİLE DESTEK MERKEZİ

*UZUNGEÇİT AİLE DESTEK MERKEZİ GÜLYAZI AİLE DESTEK MERKEZİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi

2) İlan tarihinden en az altı ay önce Vakfın bulunduğu ilçe merkezi içerisinde ikamet

edildiğini gösterir Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

3) İş başvuru dilekçesi

4) Adli sicil belgesi

5) Vesikalık Fotoğraf (Bir Adet)

6) Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden veya Aile Hekimliğinden)

7) Nüfus kayıt örneği

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) İşe alınacak kişiler proje kapsamında belirli süreli geçici olarak alınacaktır.

b) Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) Adayların başvuruları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.

d) İşe alınan geçici personelin görevini yapmaması veya görevini aksatması durumlarında Vakıf Mütevelli heyeti tarafından iş sözleşmesi proje süresi dolmadan sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.