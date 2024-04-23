Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi

Uludere ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 7 yatırımcı tarafından 7 çiftlik kuruldu. Şırnak Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen projenin ilk hasadında 30 ton balık elde edildi. Vali Cevdet Atay, tesisleri ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın zengin su kaynakları ve doğal gölleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Uludere Barajı üzerinde kafes balıkçılığıyla alabalık üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sezgin, bölgede alabalık üretiminin başarılı bir şekilde yapılabileceğini göstermek için örnek bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sezgin, yapılan çalışmalarla Uludere bölgesinde 5 farklı barajda toplamda 8 işletme kurulduğunu ve bunların yasal izinlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. 2024 yılında kurulumları başlayacak olan bu işletmelerin toplam kapasitesinin yıllık 294 ton olacağını aktardı. Sezgin ayrıca, bölgedeki su kaynaklarında alabalık üretiminin verimli bir şekilde gerçekleştirilebildiğini ve bu sayede önemli bir ekonomik katkı sağlanacağını dile getirdi.