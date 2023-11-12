Şırnak’ta çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ta bir binanın zemin katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Şırnak’ta çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bir binanın zemin katındaki dairede elektrik trafosundan yangın çıktı. Yangında 4 çocuk dumandan etkilendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw075136-03.jpgYangında içeride mahsur kalan K.Y. (12), E.U. (14), U.M.K. (15) ve H.T. ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T. hayatını kaybederken, diğerlerinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw075136-06.jpgOlayla ilgili inceleme başlatıldı. aw075136-07.jpg

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