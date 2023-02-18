Depremzedeler için kıyafet dikiyorlar

Yetişkin ve çocuklar için pijama, kazak, hırka, atkı ve bere olmak üzere günlük 500 takım elbise diken kadınlar hazırlanan kıyafetleri yaş aralığına göre özenle poşetlenip deprem bölgelerine gönderiyor.

Müdür Aylin Ökten, deprem bölgesinden Silopi'ye gelen depremzedelerin de ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ürettiğimiz elbiseleri depremzede ailelerimize teslim ediyoruz." dedi.

Usta öğreticilerden Safiye Eren de yardım seferberliğine katkı sunmak için depremzedelere elbise dikmeye başladıklarını aktardı.

"Hırka, kazak, bebek takımları yapıyoruz. Allah rızası için elimizden ne geliyorsa bugün beraberlik ve kardeşlik günüdür, biz bunu yapmaya çalışıyoruz." diyen Eren, ellerinden geldikçe üretimi sürdüreceklerini ifade etti. (AA)