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Demet Evgar Diyanet'in fetvasına tepki gösterdi. Ölsek de uyanamayız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve refakatsiz duruma gelen çocuklara yönelik olarak Diyanet kendisine yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi" sorusuna dikkati çeken bir yanıt vermişti. Demet Evgar'dan verilen yanıta sert tepki geldi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:46
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Depremzede çocuklarla ilgili Diyanetin verdiği fetvaya Demet Evgardan tepki

Demet Evgar Diyanet'in fetvasına tepki gösterdi. Ölsek de uyanamayız
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Demet Evgar, depremzede çocuklara ilişkin "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığı" yönünde fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı'na sert tepki gösterdi. 

Diyanet verdiği yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denilmişti.

BU YANITA ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silinmişti. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfada da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusu ve yanıtı çıkarılmıştı.

Sosyal medyada tepkiler sürerken; ünlü oyuncu Demet Evgar'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

"BU VATANIN ÇOCUKLARINI KORUYAMAZSAK..."

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Evgar, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri depremzede çocuklarımızla ilgili 'evlenme engelinin olmadığı' açıklamasında bulundu. Ne yazsam hafif kalıyor. Yazıyorum siliyorum. Kanım donuk, beynim uyuştu, kalbim yanıyor… Bu cümlenin üstüne yatamayız. Bu vatanın çocuklarını koruyamazsak, ölsek de uyanamayız."

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