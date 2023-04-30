Şırnak’ta askerleri taşıyan araç devrildi: 2 şehit 4 yaralı

Şırnak’ta araç kazasında 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak’ta askerleri taşıyan araç devrildi: 2 şehit 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

DHA'da yer alan bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

MSB, "Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

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Otobüs, askeri iş makinası ve kepçeyle kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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