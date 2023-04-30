Şırnak’ta askerleri taşıyan araç devrildi: 2 şehit 4 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

DHA'da yer alan bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi.

MSB, "Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Otobüs, askeri iş makinası ve kepçeyle kaldırmak için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.