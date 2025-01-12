Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da ele geçirildi: 50 kilo, 15 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şırnak polisi, fiziki ve teknik takip sonrası kömür yüklü bir TIR’a düzenledikleri baskında 15 kilo 700 gram metamfetamin isimli uyuşturucu buldular. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Şırnak merkezli Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak'taki operasyonda, kömür yüklü tırda 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, biri 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı

Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı

Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı

Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı

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