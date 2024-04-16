Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Ferhat Bilen idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle gece saat 23.30 sularında Yeşilova Mahallesi'nde yoldan çıkarak dereye uçtu.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ferhat Bilen’in yanı sıra araçta bulunan Abdulkerim Babat, Haşim Babat ve Melek Soylu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.