Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
Şırnak Uludere’de kontrolden çıkarak dereye uçan araçtaki 5 kişiden 4’ü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Ferhat Bilen idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle gece saat 23.30 sularında Yeşilova Mahallesi'nde yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ferhat Bilen’in yanı sıra araçta bulunan Abdulkerim Babat, Haşim Babat ve Melek Soylu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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