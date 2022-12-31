Köyü basan tavşanlara torbalı önlem

İHA'nın haberine göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Dağaltı köyünde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında meyve ağaçlarına gözü gibi bakmak zorunda kalıyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerinde kalan köylüler, kış aylarında meyve bahçelerine zarar veren tavşanlar için kendilerince önlem almaya çalışıyor.

Kar yağmadan önce elma, armut, kiraz, cennet hurması, erik, kayısı ve nar gibi 10 bin adet meyve ağacı için nöbet tutuyor, branda ve çadırlarla ağaç gövdelerini kapatıyor. Kış aylarında kar yağışıyla beraber beyaza bürünen dağlarda yiyecek bir şey bulamayan yaban tavşanları köye inip meyve ağaçlarının kabuklarını yemeğe çalışarak ağaçlara zarar veriyor.

İlçe genelinde en büyük meyve veriminin alındığı köy olarak bilinen Dağaltı köyünde vatandaşlar, kış gelmeden bahçelerindeki ağaçlara torba, naylon ve çadırlarla önlem alıyor. Hayvanlar aç kalmasın diye, kış aylarında ise köyün giriş ve çıkışlarında tavşanlar için koyun ve keçileri için ayırdıkları yemi bırakıyor.

Köy muhtarı Kerem Aşan, her yıl nöbet tuttuklarını söyledi. Ağaçların diplerini kapattıklarını belirten Aşan, "Kışın yaban hayvanları köye inip zarar veriyor. Aç kaldıkları için buraya geliyor. Nöbet tutuyoruz. Beytüşşebap’ın en çok meyvesi olan Dağaltı köyüdür. Yabanlar hayvanlar için yem bıraktığımız halde yaban hayvanları zarar veriyor. Kışın kar yağdığı zaman tel örgü bile etki etmiyor. Bu yüzden destek bekliyoruz. Buna bir çözüm bulunsun istiyoruz" dedi.