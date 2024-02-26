Şırnak'ta operasyon: 67 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda silah ve uyuşturucu bulunurken 67 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 30,78 gram eroin, 2 adet bong, 4 bin 60 paket kaçak sigara, bin 154 adet çeşitli malzeme, 646 adet elektronik sigara, 18 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 46 kilo kaçak çay, 8 adet uzun namlulu tüfek, 7 adet tabanca, 772 adet mermi, 10 adet şarjör ele geçirildi.
67 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.