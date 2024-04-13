Şırnak’ta tanımadığı kadını taciz ettiği iddia edilen kamu görevlisine meydan dayağı

Şırnak’ta merkeze bağlı Dicle Mahallesi’nde yer alan Orman Caddesi üzerinde

iddiaya göre alkollü olan Z.Ç. isimli kamu görevlisi, yolda gördüğü tanımadığı evli bir kadına arkadan sarıldı.

Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki yurttaşlardan yardım istedi.

Olay yerinde toplanan kalabalık Z.Ç.'yi darbederek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Z.Ç.‘yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Z.Ç’nin aldığı darbeler sonucu başında ve vücudunda kırıklar olduğunu belirledi. Z.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkezindeki Orman Kavşağında (Z.Ç) adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen (Z.Ç) hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan (4) şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir”