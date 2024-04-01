Şırnak'ta terör operasyonu: 56 gözaltı

Terörle Mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 şahıs gözaltına alınırken, şüpheli şahıslardan 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 46 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 5 şüpheli şahsın ise halen gözaltında olduğu bildirildi.