Şırnak'ta terör operasyonu: 56 gözaltı

Kaynak: İHA
Şırnak'ta terör operasyonu: 56 gözaltı
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve IŞİD terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 56 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Terörle Mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 56 şahıs gözaltına alınırken, şüpheli şahıslardan 4’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 46 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 5 şüpheli şahsın ise halen gözaltında olduğu bildirildi.

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