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Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen adreslere yönelik terör soruşturması kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:58
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Şırnak’ta terör operasyonu gerçekleştirildi: 1 tutuklama

Şırnak’ta terör operasyonu
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02 - 08 Ocak 2023 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlattı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulandı ve 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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