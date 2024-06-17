Şırnak'ta terör operasyonu:10 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta terör operasyonu:10 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ifadeleri akabinde serbest bırakıldıç
FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ise ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

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