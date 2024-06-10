Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda, Şırnak'ın kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine dair önemli bilgilere ulaşıldı. 4 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer ikisi ilgili birimlere sevk edildi.

Gözaltına alınan son şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. Terörle mücadeledeki kararlılık devam ederken, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla bölgede huzur ve güvenin sağlanması hedefleniyor.