Şırnak'ta Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Operasyonu: 8 Gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Operasyonu: 8 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; sağ yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifade ve teşhisleri sonucunda belirlenen Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki 12 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve bir köy muhtarı da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

3863a79e80375e751958767968b746e4.jpg

ca7572dc8ce86d9bbc0b042a86bdde8b.jpg

13259b487e763d0af8c95426456b4a96.jpg

75369bcd665ee15d75a0699a994c422a.jpg

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Et ve Süt Kurumu’nda skandal görüntü: Başına defalarca sopayla vurdular Güncel
Et ve Süt Kurumu’nda skandal görüntü: Başına defalarca sopayla vurdular
İşsizlik de kronikleşti Yazarlar
İşsizlik de kronikleşti
Siyasiler, vakalar, şaşkınlıklar!.. Yazarlar
Siyasiler, vakalar, şaşkınlıklar!..
Nüfus aşısı ve kimyasal tepkime! Yazarlar
Nüfus aşısı ve kimyasal tepkime!
İdaresizliğin Sırıtan Yüzü Yazarlar
İdaresizliğin Sırıtan Yüzü
Milletimizin %52’si uçmaya doymuyor Yazarlar
Milletimizin %52’si uçmaya doymuyor
Türkiye gibi olmak istemiyorlar Yazarlar
Türkiye gibi olmak istemiyorlar