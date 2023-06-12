Şırnak'ta Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Operasyonu: 8 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; sağ yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifade ve teşhisleri sonucunda belirlenen Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki 12 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve bir köy muhtarı da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.