Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 51 ACL 705 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 MOY 829 plakalı kamyonete ardından park halindeki 73 AL 104 plakalı cipe çarptıktan sonra karşı şeride geçip, 06 EPS 69 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de park halindeki 73 ABP 803 plakalı kamyonete vurdu. 51 ACL 705 plakalı araç tekrar dönerek bu kez 73 AL 104 plakalı araca çarptı.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada A.B., D.B. ve A.I. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.