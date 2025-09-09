Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobil, kamyonet ve cipe çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 51 ACL 705 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 MOY 829 plakalı kamyonete ardından park halindeki 73 AL 104 plakalı cipe çarptıktan sonra karşı şeride geçip, 06 EPS 69 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de park halindeki 73 ABP 803 plakalı kamyonete vurdu. 51 ACL 705 plakalı araç tekrar dönerek bu kez 73 AL 104 plakalı araca çarptı.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada A.B., D.B. ve A.I. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Şırnak’ta zincirleme kaza! Yaralılar var

Son Haberler
Dilucu Sınır Kapısı’nda 13 şehit unutulmadı!
Dilucu Sınır Kapısı’nda 13 şehit unutulmadı!
Barış Alper Yılmaz'dan açıklama: Galatasaray'ın istediği oldu
Barış Alper Yılmaz'dan açıklama: Galatasaray'ın istediği oldu
Avrupa'yı sarsan istifa şoku!
Avrupa'yı sarsan istifa şoku!
Beyaz Futbol'da canlı yayında şok anlar. Ekrana müstehcen video yansıdı
Beyaz Futbol'da canlı yayında şok anlar. Ekrana müstehcen video yansıdı
EA Sport'tan bir ilk! FC26'ya Türkçe spiker seçeneği eklendi
EA Sport'tan bir ilk! FC26'ya Türkçe spiker seçeneği eklendi