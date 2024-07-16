Şırnak'tan acı haber: 1 şehidimiz var

Şırnak’a tayini çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, Isparta'dan arkadaşıyla birlikte yola çıkarak Şırnak’a ulaştı. İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında her ikisi de ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından, çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ambulans ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırarak tedavi sürecine başladı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı hayatını kaybetti. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.