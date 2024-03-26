Siroz hastalarına müjde. Şifa saçan ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Siroz hastalarına müjde. Şifa saçan ot ortaya çıktı
Siroz hastalarına müjde dedirtecek çıyan otunun şifa saçtığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Doğal tedavi yöntemlerine ilgi her geçen gün artmakta. Özellikle ödem sorunu yaşayan birçok kişi için, bu duruma karşı etkili olduğu bilinen çıyan otu popülerlik kazanıyor.

Siroz hastaları için umut verici bir haber olarak, çıyan otunun şifalı etkileri keşfedildi.

Çıyan otu, karaciğer sirozunu tedavi etmede önemli bir rol oynayabilir.

Peki, siroz nedir?

Siroz, karaciğerin ilerleyici ve kalıcı hasar görmesi durumudur.

Sağlıklı karaciğer dokusunun kaybolup, yerini işlev görmeyen skar dokusunun alması, siroz olarak tanımlanır.

Karaciğer, vücuttaki kendini yenileyebilen tek organdır.

Çıyan otunun faydaları…

Böbrek taşlarına ve idrar kesesi kramplarına iyi gelir.

Karaciğer sirozuna karşı oldukça etkilidir.

Kramplı bölgelere uygulandığında, kramplar hızla geçer.

Uzun süre yatmak zorunda kalan hastalarda oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Karaciğer iltihabı ve şişlikler için yararlıdır.

İdrar zorluğu çekenlerde, bitkinin dıştan uygulanması olumlu sonuçlar doğurur.

Gut ve romatizma şikayetleri olanlarda fayda sağlar.

Kronik hemoroid ve kabızlık sorunlarına iyi gelir.

Nasıl kullanılır…

Bir çay kaşığı bitki, 200 ml kaynar suda 3 - 4 dakika demlenir. Aç karnına sabahları bir fincan içilir.

Tohumlarında rizinus yağı bulunur. Süt tozu ile karıştırılarak günde üç kez, bir çay kaşığı tohum ezilip alınır.

Ağrıyan veya kramp giren bölgeye, 100 - 300 gr bitki konularak yapılan bir yastık bütün gece uygulanır.

Bitkinin içindeki sinir sistemini etkileyen alkaloidler nedeniyle, doktor kontrolünde olmadan çayının kullanımı önerilmez. Bir haftalık kullanım sonrası 2 - 3 gün ara verilmesi tavsiye edilir.

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