Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve organ bağışı için sıraya girdiğini söyleyen Ufuk Özkan, haftaya hastaneye yatacak. Hastalığı yeneceğini belirten Özkan'ın yeni açıklaması ise herkesi duygulandırdı.

Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulundu. Bir süredir uzman doktorların kontrolü altında olduğunu belirten oyuncu, haftaya hastaneye yatacağını söyledi.

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"EN KISA ZAMANDA AYAĞA KALKARIM, TEVEKKÜLÜM HEP VAR"

Gazeteci Seyhan Erdağ'a konuşan Ufuk Özkan, moralinin yerinde olduğunu ve haftaya hastaneye yatışının planlandığı söyleyerek "En kısa zamanda ayağa kalkmak gibi bir huyum var. Ne olursa olsun tevekkülüm de hep var. Önemli olan düşmek değil bir kez daha bir kez daha ayağa kalkabilmektir, idmanlıyım bu konuda" dedi.

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"OĞLUM İÇİN DÖNECEĞİM"

Hastalığı yeneceğine inandığını sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim"

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"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda rahatsızlığından bahseden Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

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