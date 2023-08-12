Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan ekranlara dönüyor

Yaşadığı hastalık nedeniyle gündeme gelen başarılı oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri dönüyor. Siroz tedavisi olumlu sonuçlanan Özkan, "Benim Güzel Ailem" dizisiyle anlaştı.

Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan ekranlara dönüyor

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ufuk Özkan, uyguladığı yanlış diyet sonrası siroza yakalanmış ve organ nakli için sıraya girmişti. Hastanedeki tedavisi olumlu sonuçlanan ve taburcu edilen oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor.

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AİLENİN DAYISI ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Fabrika Yapım imzalı "Benim Güzel Ailem" dizisiyle anlaştı. Özkan, ailenin dayısı "Adnan Gözüaçık" rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan'ın yaptığı dizinin 8. bölümünde kadroya dahil olacak.

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