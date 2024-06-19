Sırp canilerin cezaları nihayet onaylandı

Bosna Devlet Mahkemesi iç savaş zamanında Sırp Ordusu'nda görev alan 10 Sırp askerin, Haziran 1992'de 24 Boşnak köylüyü kendi mezarını kazmaya zorladıktan sonra öldürdükleri suçlamalarıyla mahkum edildikleri kararı onadı.

Bosna'daki ikinci derece mahkemesinin kararı, eski askerlerin Kasım 2023'te ilk kez mahkum edildikleri sırada verilen cezaların kesinleşmesini sağladı.

Sırp katiller Ranko Balaban, Ratko Goranja, Nikola Reljic, Mirko Odzic, Ranko ve Dragan Baltic 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rajko Karlica, Milenko Brcin ve Milenko Babic'e ise 15'er yıl hapis cezası verilirken, aralarında en az cezayı Miroslav Kapetanoviç aldı. Kepetanoviş'e verilen ceza sadece 9 yıllık bir hapis cezasından ibaret.

Mahkemedeki ifadelerine göre cani Sırplar, bir Sırp askerinin 22 Haziran 1992'deki cenaze töreninin ardından isimlerini yukarıda verdiğimiz canilerin silahlanarak Boşnakların yaşadığı köylere baskınlar düzenledi. Baskınlarda Boşnak siviller evlerinden çıkmaya zorlandı, ölümle tehdit edildi, üzerlerine ateş açıldı. Evlerinden çıkartılan masum Boşnaklar, Sırp Ortodoks Mezarlığı'na götürüldü, orada erkekler tüfek dipçikleri ve yumruklarıyla tekmelendi. Yaşanan şiddet Boşnak kadın ve çocuklara da sıçradı. Hatta bazı masumlara tecavüz de edildi.

Lejla Konjic Dragoviç tarafından hazırlanan iddianamede hazin olay “Daha sonra yaklaşık 90 kişiyi diğerlerinden ayırıp Müslüman mezarlığına götürdüler. Orada zorla bir mezar kazıp çevresinde durdular. Ardından silahlı askerlere bir idam mangası oluşturup ateş etme emri verildi" diye anlatıldı.

Bosna Devlet Mahkemesi'nin aldığı karar nihai karar olup Sırp caniler için bütün temyiz yollarının da kapandığı anlamına geliyor. Alınan karar Bosna iç savaşında yakınlarını kaybedenlere bir nebze de olsa neşe kaynağı oldu.