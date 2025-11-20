Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetić, 1990’lı yıllarda Saraybosna kuşatması sırasında yabancı uyruklu kişilerin sivillere ateş açmaları için para ödedikleri yönündeki iddialara ilişkin olarak, İtalya’da yürütülen “Saraybosna Safarisi” soruşturması kapsamında Milano Cumhuriyet Başsavcılığı’na kapsamlı bir rapor sundu.

Margetić’in raporunda, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić’in 1992–1993 yıllarında gönüllü olarak görev aldığı, Saraybosna’daki Yahudi Mezarlığı’nda konuşlu Sırp paramiliter birimleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Bu bilginin, Lahey’de görülen Vojislav Šešelj davası sırasında, bizzat Šešelj ve hukuk ekibi başkanı Zoran Krasić tarafından doğrulandığı da raporda yer alıyor.

ZENGİNLERİN İNFİAL YARATAN İNSAN AVI

Şikayet dosyasında, Yahudi Mezarlığı’nın, İtalya’dan gelen varlıklı ve nüfuzlu kişilere sunulan “insan avı (safari)” teklifleri kapsamında, Saraybosna’daki en pahalı ve en ‘lüks’ turistik hedeflerden biri olarak gösterildiği belirtiliyor. Özellikle annelerinin kucağındaki çocukların hedef alındığı bu saldırıların, raporda “keskin nişancı turizmi” olarak tanımlandığı vurgulanıyor.

Bilindiği üzere, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni’nin yaptığı suç duyurusunun ardından söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı. Gavazzeni, İtalyan ve diğer yabancı kişilerin Bosnalı Sırp güçlerine para ödeyerek sivillere ateş açmak üzere Saraybosna’ya geldikleri yönündeki bilgileri gündeme taşımış; bu iddialar uluslararası ajanslar, özellikle Reuters, tarafından da haberleştirilmişti.