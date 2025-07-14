Sırplar bombayı patlattı: Tadic Madrid yolcusu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırplar bombayı patlattı: Tadic Madrid yolcusu!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic La Liga devine transfer olmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncu Dusan Tadic'in adı bir süredir transfer gündeminde çeşitli kulüplerle anılıyordu.

Eski kulübü Ajax'a transfer olacağı yönünde çıkan iddialara ek olarak Kızılyıldız'a da gidebileceği konuşulan Tadic ile ilgili herkesi ters köşe yapan bir gelişme Sırp basını tarafından duyuruldu.

Sırp basınından Telegraf, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlandığını yazdı.

Transferin neredeyse kesinleştiği ve Tadic'in salı günü Madrid'e giderek sözleşme detaylarıyla ilgili Atletico Madrid yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi.

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