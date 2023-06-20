Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı

Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta Sırp polisler tarafından 3 Kosovalı polisin gözaltına alınmasının ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırp ürünlerinin Kosova'ya girmesini yasaklamıştı. Dün gece saatlerinde ise Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikatlarla geçişe kapattı.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde Sırpların devam eden protestoları nedeniyle 3 sınır kapısından otobüs, kamyon ve otomobillerin geçmesinin güvenli olmadığı belirtildi. Bakanlık, halka Kosova’nın kuzeyindeki diğer iki sınır noktası olan Mutivode ve Dheu i Bardh geçişlerini kullanmaları ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerini sağlamalarını tavsiye etti.

(İHA)