Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı

Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan arasındaki Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikat kurarak geçişe kapattı.

Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı

Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir yaşanan gerilim artıyor. Geçtiğimiz hafta Sırp polisler tarafından 3 Kosovalı polisin gözaltına alınmasının ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti Sırp ürünlerinin Kosova'ya girmesini yasaklamıştı. Dün gece saatlerinde ise Sırp göstericiler, Kosova ile Sırbistan'ı birbirine bağlayan Merdare, Jarinje ve Brnjak sınır kapılarını barikatlarla geçişe kapattı.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada, kuzey bölgelerinde Sırpların devam eden protestoları nedeniyle 3 sınır kapısından otobüs, kamyon ve otomobillerin geçmesinin güvenli olmadığı belirtildi. Bakanlık, halka Kosova’nın kuzeyindeki diğer iki sınır noktası olan Mutivode ve Dheu i Bardh geçişlerini kullanmaları ve Kuzey Makedonya üzerinden geçişlerini sağlamalarını tavsiye etti.

(İHA)

Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Son Haberler
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı Güncel
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte Güncel
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı Spor
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı