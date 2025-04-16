Sırrı Süreyya Önder'de yeni gelişme!

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle gerçekleşen ameliyatı sonra erdi. Önder, operasyonun ardından yoğum bakım servisinde gözlem altına alınacağı belirtildi.

AMELİYATI 7 SAAT SÜRDÜ

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı. Önder'in ameliyatı 7 saat sürdü. Önder, operasyonun ardından yoğun bakım servisinde gözlem altına alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’taki evinde 15 Nisan akşamı saat 23.00 sularında rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder, çağırılan ambulansla Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Ambulansa bindiği sırada bilinci açık olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken kalbinin durduğu ve ardından yapılan müdahale ile kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Sırrı Süreyya Önder, acilen ameliyata alındı.

MEMİŞOĞLU: KALPTEN ÇIKAN ANA DAMARDA MEYDANA GELEN YIRTILMA NEDENİYLE CERRAHİ MÜDAHALE YAPILMAKTADIR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

EŞ BAŞKANLAR İSTANBUL'A GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan İstanbul'a gelirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi. Pervin Buldan ise hastaneye gelen ilk isim oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddi: Aort damarı yırtıldı, ameliyata alındı