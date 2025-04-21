Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. 6 gündür yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'din kalbinin sağ tarafının kasılmaya başlandığı açıklandı. Öte yandan, "Tekrar göğsü açıldı, kanayan yaranın olmadığı görüldü" ifadelerine yer verildi. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in şuurunun kapalı olduğu ve reflekslerinin istenilen seviyede olmadığı ifade edildi.

Önder'in sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanmasına karşın, hayati riski devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde: