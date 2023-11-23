Sis ve yağmur Bolu Dağı'nı esir aldı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde yağmur ve yoğun sis, öğle saatlerinden itibaren etkili oldu.

Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, Bolu Dağı’ndaki sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ile uyardı.