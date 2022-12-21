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Şişecam'dan kapasite artırımı

Şirket, Mersin'de enerji camı üretimi de gerçekleştireceği ikinci buzlu cam fırını ve enerji işletme camı hattı kapasitesini yükseltme kararı aldı. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:17
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Şişecam'dan kapasite artırımı

Şişecam'dan kapasite artırımı
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Şişecam, dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için temmuz ayında Mersin'de hayata geçireceğini duyurduğu buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımlarının kapasitelerini artırma kararı aldı.

Şişecam açıklamasına göre, Mersin'de enerji camı üretimi de gerçekleştireceği ikinci buzlu cam fırını kapasitesini yıllık 180 bin tondan 244 bin tona çıkartacak olan Şişecam, enerji camı işletme hattı kapasitesini ise yıllık 20 milyon metrekareden 26.6 milyon metrekareye yükseltecek. 

228 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, toplam yatırım tutarını 228 milyon Euro'ya yükseltecek olan kararla ilgili, "Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri, buzlu cam ve enerji camı sektöründe yeni fırsatlar sunuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejimizle de uyumlu bu karar sonucunda Şişecam’ın kurulu buzlu cam üretim kapasitesi 2024 yıl sonu itibariyle yıllık 324 bin tona ulaşacak. Cam çağının gücünü katlayacak bu yatırımla sürdürülebilirlik taahhüdümüzün altına bir kere daha imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.(AA)

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