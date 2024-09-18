Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kahire'de bir araya gelerek Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıların durdurulmasına yönelik ateşkes çabalarını ele aldı. Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Sisi, bölgedeki gerginliğin büyümesine karşı olduklarını ve tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Mısır'ın Lübnan'a yönelik son siber saldırılar karşısında verdiği desteği ve Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan bağlılığı dile getirildi. Blinken'ın iki günlük ziyaret kapsamında Mısırlı yetkililerle stratejik işbirliği toplantılarına katılacağı ve bölgesel sorunların ele alınacağı bildirildi.

Blinken, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarından bu yana bölgeye onuncu ziyaretini gerçekleştirmiş oldu, ancak bu kez İsrail'e gitmeyeceği belirtildi.