Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu: Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve karşılıklı büyükelçi atama kararı ele alındı.

“Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi” denilen açıklamada, “Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2013'te Abdulfettah Sisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle darbe yaparak Mursi'yi devirip başa geçmişti.

Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri zedelenmişti. Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askeri müdahaleyi darbe olarak değerlendirerek Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

Erdoğan, ''Darbecileri meşrulaştırmam'' diyerek, 2019 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun resmi yemek programına Sisi ile aynı masada bulunmamak için katılmamıştı.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayınında da Sisi ile ilgili şunları söylemişti:

"Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi''yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!"

Erdoğan, darbeyi protesto etmek amacıyla Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan ''Rabia'' işaretini "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" anlamına gelecek şekilde kullanmaya başlamıştı.

Son olarak Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmış, Doha'da bulunan Al Bayt Stadı'ndaki resepsiyonda da bazı liderlerle ayaküstü görüşmüştü. Erdoğan bu kapsamda Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etmişti.