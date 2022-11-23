Gereğini yapıyor Ahmet Hakan dönüş hızını açıkladı: Sisi’den sonra Esad

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “darbeci”, “katil” olarak defalarca tepki gösterdiği ve asla görüşmeyeceğini, aynı masaya oturmayacağını söylediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışması ve samimi pozlar vermesi, bir kısım medyada da manevraya neden oldu.

Yandaş basın Erdoğan’ın söylem değiştirmesinin ardından Sisi ve Esad’la masaya oturma hesapları yapmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Esad çağrısı yapmasının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, “Sisi’den sonra Esad” başlığı atarak tavrını belli etti.

Hande Fırat imzalı gazetenin manşetinden verilen haberde, Katar’daki Sisi görüşmesi ve Bahçeli’nin çağrısı hatırlatılırken, “Gözler olası Erdoğan Esad tokalaşmasına çevrildi.” ifadelerine yer verildi.

Esad cephesinin ise böyle bir görüşmeye sıcak bakmadığı iddiaları konuşuluyor.