Şişli Belediyesi'ne kayyumdan önce polis geldi

İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah'ın tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyum atadı. Sözcü'nün haberine göre; Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan'ın İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevden alınmasının ardından bu sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasına girdi.

NÖBET BAŞLAMIŞTI

Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığı bilgisinin ardından belediyede nöbet başladı. Aralarında birçok sivil toplum kuruluşu, gençlik örgütü ve Şişli halkının da bulunduğu yüzlerce kişi, Resul Emrah Şahan’a destek vermek amacıyla belediye binası önünde toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Emrah Şahan da bir sınava girdi. Ne zaman? 31 Mart'ta. O sınavda da o yüzde 66 oy aldı. O yüzden yüzde 66 oy alan bir belediye başkanının koltuğuna oturma. Sana bir şey olursa, günün birinde senin de hakkını savunmazsam bana da yazıklar olsun. O yüzden burayı terk etmiyoruz” dedi.

CHP'li vekiller ve vatandaşlar gece boyunca belediyede nöbet tuttu.

ALİ MAHİR BAŞARIR: TERK ETMİYORUZ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum atandı. İstanbul'da Esenyurt'un ardından atanan ikinci kayyum uygulaması tepkiyle karşılanırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, karara karşı çıktı. Başarır, “Sen yıllar önce kaymakamlık sınavına girdin. Kaymakam oldun. Sen kaymakam olarak burada görevlisin. Emrah Şahan da bir sınava girdi. Ne zaman? 31 Mart'ta. O sınavda da o yüzde 66 oy aldı. O yüzden yüzde 66 oy alan bir belediye başkanının koltuğuna oturma. Sana bir şey olursa, günün birinde senin de hakkını savunmazsam bana da yazıklar olsun. O yüzden burayı terk etmiyoruz.” dedi.

Ali Mahir Başarır, açıklamasında yargı mensuplarına da seslenerek, “Bu kararı veren hakimler, siz Ali Mahir Başarır’dan daha önemli bir koltukta oturuyorsunuz. Cumhurbaşkanından bile daha önemli. Çünkü siz adalet dağıtıyorsunuz. Siz tek adama değil, 86 milyona karşı karar vermelisiniz. Gelin tarihe geçin. Bu baskıya, bu zulme karşı direnin” dedi.

POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre; Sabah saat 05.00'te Şişli Belediyesi polis tarafından ablukaya alındı. Vekiller en önde bekledi.

Saat 06.18'de polisler belediye binasına girdi, katlarda inceleme yapmaya başladı. CHP'li meclis üyelerinin katlara girişlerine izin verilmedi.

Gazeteciler de belediye binasından çıkarıldı.