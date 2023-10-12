Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı

Şişli'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, çatıda mahsur kalan kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 yaralı

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın üst katında dumandan etkilenen bir kişi ise çatıya çıkarak yan binaya geçti.Çatıda mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdiven aracına alınarak kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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