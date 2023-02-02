AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu

Olay dün saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi.

Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. İddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı.

MERDİVENİ SÖKTÜLER

Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne hastaneye götürüldü. Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı. Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana "Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısı asıldı.

AVM'den olayla ilgili açıklama yapılmadı.(AA)