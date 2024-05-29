Şişli’de kadınların saç saça baş başa aldatma kavgası! Küfürler havada uçuştu

Şişli'nin Kuştepe mevkiisinde önceki gün akşam saatlerinde sokak ortasında meydana kavgası çıktı.

Edinilen bilgiye göre bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını öne sürdüğü kadını sokakta yürürken gördü ve tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, küfürler havada uçuştu.

Kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınlar, çığlık çığlığa kaldı.

O anlar, cep telefonuyla bir erkek tarafından saniye saniye kayda alınırken, kavgada kadınlar yerlerde sürüklendiği görüldü.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.