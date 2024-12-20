Şişli’de korkutan yangın: Alevler gökyüzünü sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şişli’de korkutan yangın: Alevler gökyüzünü sardı

İstanbul Şişli'de 3 katlı bir binanın en üst katında soba nedeniyle yangın çıktı. Isınmak isterken evleri büyük hasar aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Şişli Mahmutşevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede ısınmak için yaktıkları soba yangına neden oldu. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

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Alevlerin çatıya sirayet ettiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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