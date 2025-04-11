Şişli'de sır gibi ölüm! Futbolcu evinde kanlar içerisinde bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şişli’de bir gece kulübünde bodyguardlık yapan amatör futbolcu olan 39 yaşındaki İran uyruklu Seyedmojtaba Hashemi, evinde kanlar içerisinde bulundu. Göğsünde meyve bıçağı bulunan şahsın sır ölümü araştırılıyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İstanbul Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı.

Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.

GÖĞSÜNDE MEYVE BIÇAĞI BULUNDU

Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

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Çalışmaların ardından Hashemi'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişli'de sır gibi ölüm! Futbolcu evinde kanlar içerisinde bulundu

Şişli'de sır gibi ölüm! Futbolcu evinde kanlar içerisinde bulundu

Şişli'de sır gibi ölüm! Futbolcu evinde kanlar içerisinde bulundu

Şişli'de sır gibi ölüm! Futbolcu evinde kanlar içerisinde bulundu

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