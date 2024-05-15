Şişli’de uyuşturucu madde kullanan şahsın içler acısı hali

İstanbul’un Şişli ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs, bilincini kaybederek sokak ortasında kendini yere attı. Yerde garip hareketler sergileyen şahsı yoldan geçen vatandaşlar yerden kaldırmak istedi.

Vatandaşların sesli ve fiziksel uyarılarına tepki göstermeyen şahıs, yerde garip hareketler sergilemeye devam etti. Yoldan geçen vatandaşlardan biri, şahsı cep telefonu kamerasına kaydetti.

Şahsın o anları sosyal medyada gündem olurken, videodaki şahıs gibi geçmişte uyuşturucu kullanan ve uyuşturucudan kurtulmuş bir kişinin videonun altına yazdığı yorum, bazı sosyal medya kullanıcılarının videodaki şahısla empati yapmasını ve uyuşturucu bağımlılığın ne kadar kötü bir şey olduğunun görülmesini sağladı.

İşte o yorum,