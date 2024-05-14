Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merkez ilçe, Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda 206 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah ve 3 bin 600 TL para ele geçirildi.

Operasyonun ardından 16 şüpheli şahsa, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, kalan 11 şahıs ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şahıslardan 7'si Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına, 3'ü Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına, biri ise Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen Z.K., B.K., H.G., E.D., Y.K., O.A. ve Ö.Ö. isimli 7 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. H.G., S.O., Y.M., ve E.E. isimli diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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