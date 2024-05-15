Polis evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakaladı

Kaynak: DHA
Polis evde bulamadıkları uyuşturucu şüphelilerini kardeşine aratıp yakaladı
Antalya’da sosyal medyadan uyuşturucu satanlara yönelik tespit edilen 25 adrese operasyon düzenlendi. Aranan şüphelilerden M.S.O. ve P.O. evinde bulunamadı. Polisin telefonla arattığı kardeşlerinin "İşe gideceğiz, çabuk gelin" sözlerine evlerinin sokağına taksiyle gelen ikili ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satışı ve temini yaptığı tespit edilen kişilere yönelik baskın düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tespit edilen 25 adrese yapılan operasyona havadan polis helikopteriyle de destek verildi. ekipler, Antalya’nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde belirlenen adrese özel harekat polisleriyle baskın yaptı. Önlem alarak binaya giren ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle aranan M.S.O. ve P.O., evlerinde bulunamadı.

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TAKSİDEN İNMEDİLER

Polis ekipleri evi köpeklerle aradı. Şüpheli kişiler evde bulunamayınca, polis ekiplerinin isteğiyle, kardeşleri cep telefonuyla aradı. Telefona cevap veren ikiliye kardeşleri, "İşe gideceğiz, taksiye binin çabuk eve gelin" ifadelerini kullandı. Bu esnada sokak başında sivil kıyafetli bir polis, gelecek taksiyi bekledi. Aynı ilçedeki Zafer Mahallesi'nden taksiye binip evin olduğu sokağa gelen iki şüpheli, evlerinin önündeki polisleri görünce sokağın başında bekleyerek taksiden inmedi. Sonrasında ise aynı noktada sivil olarak bekleyen polis, ikiliyi taksiden indirip arama yapılan eve götürdü. Evdeki çalışmaların ardından şüpheliler M.S.O. ve P.O. gözaltına alındı.

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