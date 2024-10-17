Şişli'de üzerine baza kapağı düşen kadın öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Şişli'de üzerine baza kapağı düşen kadın öldü

Şişli'de temizlik yaptığı esnada üzerine baza kapağı düşen 43 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün ailesi tarafından teslim alınan Burcu E'nin cenazesinin, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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