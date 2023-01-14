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Çalıştığı eczaneyi 150 bin lira zarara uğrattı

Şişli’deki bir eczane çalışanının 3 aylık süreçte eczaneyi 150 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Şüpheli şahsın farklı tarihlerde kasadan para aldığı görüntülere ulaşılırken şahıs, ekipler tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 23:06
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Şişlideki bir eczane çalışanı, eczaneyi 150 bin TL zarara uğrattı

Çalıştığı eczaneyi 150 bin lira zarara uğrattı
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Olay, 11 Ocak Çarşamba günü Şişli Feriköy Mahallesi’nde bir eczanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi M.O.Ş., 3 aylık süreçte 150 bin TL zarar olduğunu tespit etti ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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İncelemeler neticesinde iş yerinde çalışan A.O.K isimli şahsın farklı tarihlerde kasadan para aldığı tespit edildi. Şahsın kasadan para aldığı anlar güvenlik kameralarına da yansırken şahıs yine aynı mahallede ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan A.O.K. isimli şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından hakkında “Güveni Kötüye Kullanma” suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)

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