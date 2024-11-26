Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp sürücüyü darp etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp sürücüyü darp etti

İstanbul Şişli Nişantaşı’nda bir motorkurye iki otomobil arasında geçmeye çalıştı. Otomobillerden bir tanesi motorkuryenin geçeceği güzergahı kapatınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Kurye olay yerine arkadaşlarını çağırınca kasklar, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kurye caddede yan yana seyreden iki otomobilin arasından geçmek istedi. Ancak sağ taraftaki aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyonu kuryenin üstüne kırdı. Bunun üzerine dengesini kaybeden kurye yere düşünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü küfür edince, kurye cep telefonuyla aradığı motosikletli kurye arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

KURYE ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP SALDIRDI

Toplanan kuryeler, sürücüyü darbedip kasklar, tekmeler ve yumruklarla otomobile saldırdı. Aracın dikiz aynalarını kırıp, camlarına zarar veren kuryelere polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin araya girerek uzaklaştırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine kavgaya karışan taraflar polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan kavgaya karışan taraflar serbest bırakıldı.

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

Şişli’deki yol kavgasında kurye arkadaşlarını çağırıp saldırdı

Son Haberler
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü